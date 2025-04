Ewa Chodakowska zmieniła fryzurę. Trenerka postanowiła nieco odświeżyć wizerunek na wiosnę. Wolną majówkę wykorzystała na wizytę u fryzjera. Efektem wizyty w salonie fryzjerskim pochwaliła się na Instagramie. Zmiana jest spora!

Ewa Chodakowska z grzywką

Ewa Chodakowska zdecydowała się nieco jaśniejszy niż wcześniej odcień blondu. Fryzura zyskała nie tylko nowy kolor, ale również kształt. Końcówki zostały podcięte i odrobinę wycieniowane. Największą zmianą jest jednak grzywka, która łagodnie łączy się z bokami fryzury, pięknie wysmuklając twarz.

Nowy look trenerki bardzo przypadł do gustu jej fanom. Pod zdjęciem natychmiast pojawiła się lawina komentarzy z komplementami. Fani Ewy Chodakowskiej są zachwyceni. Wielu z nich uważa, że nowa fryzura odjęła trenerce lat. A Ewa wygląda teraz jak nastolatka!

- Wyglądasz tu jak słodka nastolatka! - Ewa Chodakowska jako pierwsza zagięła czasoprzestrzeń... Powróciła do nastu lat. - Mega! 10 lat młodziej, kochana! - Pięknie w nowej wersji, kolorku - czytamy w komentarzach.

Jak Wam się podoba nowa fryzura trenerki? My jesteśmy zachwycone!

