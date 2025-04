2 z 6

Julia Wieniawa – Flesz Fashion Night 2019

Mocny czerwony look? Julia Wieniawa z pewnością wie, jak go nosić. Aktorka, by nieco złagodzić ten mocny kolor, postanowiła... zrezygnować z makijażu oczu. Świetlista, idealna cera to w jej przypadku też doskonały dodatek!

Julia Wieniawa byłą zdecydowanie jedną z najlepiej ubranych gwiazd na imprezie. Często sięga po trudne materiały i nie boi się odważnych kolorów. Tym razem postawiła na czerwoną lateksową suknię z rozcięciem do samego uda.