Nie wiedzieć czemu wiek Pierwszej Damy Francji wciąż jest na szczycie tematów tabloidów i portali - głównie na wschód od Francji. WikiLeaks udostępniło skan dowodu osobistego, na którym widnieje inna data urodzenia żony prezydenta. Rozpętała się burza.

Pomijam fakt, że prawdopodobieństwo autentyczności dokumentu jest niskie, a widniejąca na nim data urodzenia (13.04.1934) - mało prawdopodobna. A nawet jeśli Brigitte byłaby starsza od swojego męża o 34 lata, to... co z tego?!

Trudne początki sprawowania władzy

Córka żony prezydenta, Tiphaine, stanęła w obronie mamy, ale na nic się zdała jej defensywna reakcja. - Jestem zdumiona, że w liberalnej Francji, na początku XXI wieku fakt, że kobieta jest starsza od swojego męża wzbudza taką niezdrową sensację - wyznała. Ataki na Brigitte pt. "Pierwsza Babcia" są seksistowskie, bolesne i pełne hipokryzji. - Gdybym to ja był starszy o 20 lat od mojej żony, nikomu nie przyszłoby do głowy, że nie możemy być razem. To czysty mizoginizm i homofobia - ukrócił w ten sposób pytania Emmanuel Macron, który zamiast skupiać się na prezydenturze, musi jedną ręką odpierać ataki na ukochaną.

Od kilku dni w sieci krąży skan dowodu Pierwszej Damy. Pierwsza dama uznała, że nie będzie komentować tych "rewelacji", jak nazwała kolejne, brutalne plotki na swój temat. Uznała je za absurdalne. My też.

Skan dowodu Brigitte Macron

Po pierwsze Brigitte uśmiecha się na tym zdjęciu, co jest niemożliwe w oficjalnych dokumentach. Ma na sobie też żakiet od Louisa Vuittona, który miała na sobie w dniu zwycięstwa wyborczego Emmanuela Macrona! Fałszywy skan miał tylko rozpętać burzę. A oni się po prostu kochają.

Historia ich związku nie była usłana różami

- Gdy miał 17 lat, powiedział, że się ze mną ożeni. Stopniowo przełamywał mój opór. Godzinami rozmawialiśmy przez telefon. Był taki dojrzały - uchyliła rąbka tajemnicy gazecie "Paris Match" Brigitte pewna, że nie spotka ją za to lincz. Parą zostali, gdy Macron skończył 18 lat. To dla niego nauczycielka rozstała się z mężem i naraziła na ogromny konflikt z dziećmi, które długo nie akceptowały nowego partnera matki. Ślub wzięli w 2007 roku. Dzieci wybaczyły, Europa nie potrafi? Szczęśliwie, Brigitte wzbudza też zachwyt i dumę Francuzów: "ona jest niesamowita, ma klasę, jest wyjątkową kobietą, to dama, jest zjawiskowa".

