Kilka dni temu do szpitala na oddział intensywnej terapii z powodu potencjalnie śmiertelnej bakterii trafił Elton John. Muzyk zaraził się nią podczas trasy koncertowej w Ameryce Południowej. Odwołał wszystkie koncerty aż do czerwca. A co z lipcowym występem w Polsce?

Reklama

Znamy datę i miejsce pogrzebu Witolda Pyrkosza. To nie będą Powązki

Elton John odwołał wszystkie koncerty w kwietniu i maju, które miały odbyć się w znanym z filmu "Kac Vegas" luksusowym hotelu Caesars Palace w Las Vegas.

Z przykrością zawiadamiamy, że Elton John z powodów zdrowotnych został zmuszony do odwołania zbliżających się koncertów w kwietniu i maju. W trakcie trasy w Ameryce Południowej Elton zaraził się szkodliwą i nietypową infekcją bakteryjną. Podczas powrotu z Chile do Wielkiej Brytanii, choroba zaatakowała jego organizm. Po wylądowaniu samolotu, lekarze wysłali go do szpitala, gdzie natychmiast podjęto skuteczne leczenie. Po dwóch nocach spędzonych na oddziale intensywnej terapii, 22 kwietnia Elton został wypisany do domu, gdzie do dzisiaj przebywa pod opieką lekarzy. Infekcje tego typu są rzadkie i potencjalnie śmiertelne. Lekarze szybko ją zidentyfikowali i podjęli leczenie. Spodziewamy się, że muzyk zostanie całkowicie wyleczony" - piszą organizatorzy.

Nie podano jednak, o jaki wirus chodzi. Sytuację skomentował muzyk, dziękując fanom za zaangażowanie i troskę.

Elton John walczy o życie

- Mam szczęście, że mam tak bardzo niesamowitych i lojalnych fanów, których bardzo przepraszam za rozczarowanie. Jestem ekstremalnie wdzięczny zespołowi medycznemu za ich wspaniałą opiekę nade mną - poinformował. Rano na swoim profilu na Instagramie umieścił zdjęcie z koncertu z podpisem:

Obudziłem się dzisiaj rano z lawiną dobroci i życzeń powrotu do zdrowia. Jestem przepełniony wdzięcznością. Dziękuję wam za kontakt. Dużo wypoczywam i codziennie jestem silniejszy. Nie mogę doczekać się powrotu na scenę w czerwcu.

Liczymy, że Elton John dojdzie do siebie!

AKTUALIZACJA 25.04: Portal TMZ podał, że Elton John ponownie trafił do szpitala. Jednak informacja została prędko usuniętaa Jaka jest prawda o stanie zdrowia Eltona Johna?

Reklama

Król Lew powraca! Czy wykorzystają muzykę Eltona Johna?