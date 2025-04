Licząca sobie 23 lata roku animacja Disneya "Król Lew" to jedna z najbardziej pamiętnych, wzruszających i znanych bajek dla dzieci i dorosłych w całej historii kinematografii. Bajka "Król Lew" zarobiła blisko 970 mln dolarów. Właśnie powstaje filmowa adaptacja bajki, ale czy powtórzy sukces? Wątpliwe.

Reklama

9 zaskakujących faktów o bajkach Disneya. Wiedziałaś, że Śpiąca Królewna miała tylko 18 linijek wypowiadanych kwestii?

Filmowa adaptacja "Króla Lwa"

W 1995 roku "Król Lew" zdobył dwa Oscary - za najlepszą piosenkę, którą zna każdy "Can You Feel the Love Tonight" oraz muzykę autorstwa Hansa Zimmera. Animację uhonorowano także dwiema nagrodami Grammy. W kinach widzowie, młodsi i starsi, wylali morze łez. Nic dziwnego, że Jon Favreau ma chrapkę na więcej i kompletuje już obsadę. Fani pytają: tylko po co?

Gdybyś żyła w bajce Disneya, który bohater byłby twoim ukochanym? [psychotest]

Disney na nowo definiuje, jak powinna wyglądać księżniczka Disneya. Do współpracy zaprosił... dziewczynki!

"Król Lew się zestarzał?"

Reżyser aktorskiego Króla Lwa ogłosił nazwiska dwóch członków obsady nadchodzącego filmu. W rolę młodego Simby wcieli się znany z serialu Atlanta Donald Glover. Z kolei jego ojca, Mufasę, zagra James Earl Jones, którego głos zasłynął dzięki Lordowi Vaderowi z uniwersum Gwiezdnych Wojen, gdyż to właśnie on wypowiedział słynne "I am your father". Znamienne. Co ciekawe, powtórzy on rolę Mufasy, gdyż to on podkładał głos do tej postaci w słynnej animacji z 1994 roku! Fani jednak nie są przekonani do pomysłu odświeżania czegoś, co wciąż jest dobre.

Looking forward to working with this legend. #Mufasa pic.twitter.com/1LszbWrcYT

— Jon Favreau (@Jon_Favreau) 18 lutego 2017

I just can’t wait to be king. #Simba pic.twitter.com/wUYKixMBJI

— Jon Favreau (@Jon_Favreau) 18 lutego 2017

Lustereczko powiedz przecie, jaki film jest najgorszy na świecie?

"Król Lew" będzie jedną z kilku wielkoekranowych adaptacji live-action, które odświeża Disney. Na koncie jest już: "Czarownica", "Kopciuszek", na horyzoncie widać aktorską wersję "Pięknej i Bestii" z Emmą Watson w roli Belli. "Król Lew" będzie zawierać będzie oryginalne piosenki z animacji. Kiedy premiera "Króla Lwa", kto dokładnie zagra - na te informacje musimy poczekać.

Reklama

Jak dobrze znasz bajki Disneya? Rozwiąż nasz quiz!