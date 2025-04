Jak to czasem bywa w show-biznesie, kariera chodzi parami lub... rodzeństwami. Niekiedy blisko spokrewnione osoby idą swoimi torami i osiągają sukcesy na różnych polach. Czasem próbują wspólnych sił i biorą udział w "rodzinnych" projektach. Znacie takie przykłady?

Gdyby ktoś poprosił was o wymienienie kilku przykładów znanych rodzeństw show-biznesu, z pewnością bez problemu podałybyście sporo znanych nazwisk, zwłaszcza polskich. Skąd to wieny? Często wiąże się to z rodzinnymi koneksjami i tradycjami. Jednymi z najpopularniejszych rodzeństw są bliźniaczo do siebie podobni Matylda i Mateusz Damięccy czy Rafał i Marcin Mroczkowie. Muzyczne rodzeństwa? Oczywiście, że i takie znajdziemy. Siostry Przybysz czy Bracia Cugowscy już wiele lat temu stwierdzili, że siła talentu i możliwości tkwi w pokrewieństwie.

Mogłybyśmy wymieniać i porównywać ze sobą przykłady najbardziej przedsiębiorczych rodzeństw, bo i takie się znajdą (Natalia Siwiec i jej siostra, Malwina). Ciekawi was, kto ze znanych i lubianych gwiazd ma także brata lub siostrę, ale którzy nie mają parcia na karierę medialną?

Nieznane rodzeństwa gwiazd

Kto nie lubi doszukiwać się podobieństw między rodzeństwem? Podobne oczy, ten sam uśmiech, kształt nosa... Czasem łapiemy się na mimowolnym zestawianiu ze sobą spokrewnionych (i nie tylko) ze sobą osób. Nas najbardziej uderzyło podobieństwo między Małgorzatą Rozenek a jej bratem, Mishą, który robi zawrotną karierę, ale... zagranicą. Dużym zaskoczeniem było "wyjście z ukrycia" siostry Katarzyny Zielińskiej, Karoliny - są łudząco podobne! Swego czasu wprawiła w zachwyt wielu mężczyzn Marta Krupa, która podobnie jak Joanna, zajmuje się modelingiem. Kto jeszcze pojawił się w zestawieniu? Możecie być zaskoczone!

