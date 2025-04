Edyta Pazura nie ma zamiaru już udowadniać, ze jest perfekcyjną żoną, matką i bizneswoman. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie wbijał szpilę, prawda? Niebawem żona Cezarego Pazury pojawi się na ekranach w programie "Top Chef".

Edyta Pazura znalazła się na celowniku: młoda żona aktora, z Krakowa, aspirująca celebrytka. Przylepianie łatek było na porządku dziennym.

Jeszcze kilka lat temu dwoiłam się i troiłam, żeby nikt nie pomyślał, że jestem tylko żoną swojego męża. I co? Ze zmęczenia nie mogłam spać ani jeść, popadłam w chorobę, a i tak mówiło się, że młode żony tylko leżą i pachną. Z tą różnicą, że do życia zamiast jedzenia wystarcza im karta kredytowa męża. Teraz mam dziesięcioletni staż w roli żony Cezarego, grubą skórę i dużo dystansu. Dlatego robię wszystko bez ciśnienia i z pasją. Nasz dom na Wilanowie, którego wnętrza sama zaprojektowałam i wyremontowałam, spodobał się nie tylko mnie, lecz także naszym znajomym. (...) A potem dostałam propozycję robienia eventów firmowych i też na tym zarabiam.

Nie jest zatem tak, że Edyta Pazura jest na łasce męża, bo potrafi na siebie zarobić i to ciężką pracą, a nie chodzeniem na bankiety czy imprezy. Żona Pazury wyznała, że zdarzały się problemy i trzeba się było z nimi zmierzyć.

Edyta Pazura nie tylko zajmuje się branżą eventową i wnętrzarską, lecz także jest menadżerką męża i dba o finanse. Troszczy się o dom, wychowuje dzieci, Antosia i Amelię. Ponadto jeśli chodzi o zaangażowanie i opiekę nad rodziną, to Edyta Pazura nie ma sobie równych.

