Rozsądne żywienie to podstawa. Wiele matek stara się wpoić pociechom, by piły wodę, zamiast gazowanych napojów, czy owoce, zamiast słodyczy. Natasza Urbańska zaprogramowała córkę na zdrowe żywienie? Czego nie je Kalina Józefowicz?

Choć wszyscy wiedzą, że słodzone napoje czy słodkości prowadzą do próchnicy, otyłości i wielu innych dolegliwości czy problemów, to nie potrafią odmówić ich swoim dzieciom. Natasza Józefowicz, mama 8-letniej Kaliny, nie musiała odwodzić córki od rezygnacji z takich produktów, bo... po prostu dawała jej przykład, jak i co jeść należy. Stąd pojawiły się plotki, że artystka zaprowadziła dietetyczny reżim w domu. Błąd!

