W 2008 roku 11-letnia Klaudia Kulawik wygrała edycję show "Mam talent". 3 lata temu pojawiała się w programie śniadaniowym "Dzień dobry TVN" i wszyscy oniemieli na jej widok, bo Kulawik bardzo wyrosła. Wtedy mówiła o tym, że muzyka, a nie popularność, jest dla niej najważniejsza.

Najważniejsza dla mnie jest nauka. Gram na flecie, na pianinie, śpiewam - mówiła. Po programie zmieniłam szkołę, dojeżdżam codziennie 60 kilometrów. Muzyka to jest to, co chcę robić w przyszłości. I na razie tylko to. Chciałabym kiedyś nagrać własną płytę, ale na razie chyba nie jestem na to gotowa. Chcę do tego dojrzeć, żeby być całkowicie pewna, że to jest to, co ma być.