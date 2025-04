Kilka miesięcy temu Dorota Gardias poinformowała o diagnozie, którą otrzymała podczas badań kontrolnych. Lekarze wykryli u niej guza piersi. Chociaż dziś prezenterka jest już po operacji wycięcia guza, moment otrzymania wyników badań był z pewnością wyjątkowo ciężki - zarówno dla niej, jak i jej bliskich.

Podczas jednego z ostatnich wywiadów, Gardias wyznała, w jaki sposób poinformowała córkę o swojej chorobie.

Dorota Gardias o swoim nowotworze

Gardias przyznała, że uzyskała ogromne wsparcie od swoich bliskich po usłyszeniu diagnozy. Nie chcąc obciążać i straszyć swoich najbliższych członków rodziny, zasięgała pomocy głównie u przyjaciół.

Hania, córeczka prezenterki, ma już 8 lat. W jaki sposób przyjęła wiadomość o chorobie i nadchodzącej operacji mamy?

— Trzeba dostosowywać informacje do wieku, rozwoju emocjonalnego dziecka. W życiu są różne sytuacje. Nie wywołałam żadnej paniki, nie pojawiły się żadne łzy, powiedziałam, że to załatwimy. Byłam w komfortowej sytuacji, bo wiedziałam, że wszystko będzie dobrze. Gorzej by było, gdybym musiała iść na chemioterapię, gdybym straciła włosy... Wtedy na pewno wywołałoby to w niej większe emocje — powiedziała pogodynka.

Gardias zdradziła także, że zataiła część informacji przed swoją mamą: poinformowała ją, że przejdzie zabieg w szpitalu, ale nie powiedziała, że chodzi o nowotwór. Chciała w ten sposób oszczędzić bliskim stresu.

Słuszna metoda?

