W niedzielę na swoim InstaStory Gardias postanowiła uchylić rąbka tajemnicy. Zachęciła obserwatorów do zadawania jej pytań - wszystko tyczyło się COVID-19. Jej odpowiedzi były zaskakujące.

Dorota Gardias zaraziła się koronawirusem ok. 2 tygodni temu. Teraz czuje się o wiele lepiej, ale w dalszym ciągu musi przebywać w szpitalu - jak długo, nie wiem, ale wraca już do zdrowia. Zaraziła się od córki, Hani, która chorobę przeszła praktycznie bezobjawowo. Dorota Gardias nie miała tyle szczęścia: opowiedziała o dolegliwościach po zarażeniu.

Pogodynka postanowiła sama zabrać głos w swojej sprawie i opowiedziała o swoich dolegliwościach i przebiegu choroby. Tym samym potwierdziła wcześniejsze doniesienia medialne i plotki.

Początkowo miałam gorączkę do 38,3, ból mięśni (głównie plecy), oczu, głowy, lekki kaszel. To trwało cztery dni. Te objawy zaczęły ustępować... Straciłam smak, węch i zaczął się ból w płucach, duszności i kłopot z oddychaniem (płytki oddech) - te objawy zaczęły się nasilać, dlatego trafiłam do szpitala

- wyjawiła Dorota Gardias.