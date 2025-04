Gwiazdy filmu "50 twarzy Greya", Dakota Johnson oraz Jamie Dornan, domagają się sporych podwyżek za udział w kolejnych częściach serii E.L. James. Nie jest to zaskoczeniem, biorąc pod uwagę fakt, że do tej pory film zarobił ponad pół miliarda dolarów, a końca nie widać!

Ile wyniosły gaże aktorów, wcielających się w główne role bohaterów ekranizacji? Jak donosi The Hollywood Reporter, gwiazdy filmu "50 twarzy Greya" zarobiły 250 tys. dolarów plus wpływy z zysków za wcielenie się w role Anastasii Steele i Christiana Greya. Czy spodziewali się, podpisując kontrakt na wszystkie 3 filmy o tajemniczym Greyu i jego kochance, że film okaże się takim sukcesem? Nam się wydaje, że żądanie 7-cyfrowego wynagrodzenia za kolejne odsłony nie jest nazbyt wygórowane.

Ile zarabiają gwiazdy?

Rzadko kiedy mamy dostęp do informacji dotyczących rzeczywistych wynagrodzeń gwiazd wielkiego formatu. Ile mogą zarabiać wzięte aktorki i sławni aktorzy? Dla porównania: Jennifer Lawrence za rolę w "Igrzyskach śmierci" otrzymała 500 tysięcy dolarów. Przy okazji kolejnej odsłony serii - "W pierścieniu ognia" - na konto zdobywczyni Oscara wpłynęło 10 milionów dolarów.

Na korzyść filmowej pary wpływa fakt, że producenci za wszelką cenę będą dążyć do tego, aby Dornan i Johnson zagrali w kolejnych epizodach. Aktorzy podpisali kontrakty na wszystkie części, jednakże z projektu wycofała się reżyserka oraz scenarzystka, Sam Taylor-Johnson. Premiera sequelu "50 twarzy Greya" odbędzie się później niż planowano, a to oznacza, że aktorzy będą dłużej związani z serią.

ONS.pl

Dornan i Johnson warci każdej ceny?

Dana Brunetti, producent "50 twarzy Greya", nie potwierdza tych doniesień i dodaje, że przy tworzeniu kolejnej odsłony zależy mu na utrzymaniu 40-milionowego budżetu. To film stworzył gwiazdy, a nie aktorzy film. Dzięki roli w kinowym hicie Dornan i Johnson z każdym dniem jedynie zyskują na popularności i wzbogacają się o kolejne kwoty. Mają także możliwość wzięcia udziału w innych projektach, bowiem kontrakt nie zamraża opcji występowania w filmach. Jamie Dornan już niebawem wystąpi w nowej roli, może nawet lepszej niż Grey!

