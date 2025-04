To jedno z głośniejszych "rozstań" w branży muzycznej. Słynny duet Donatan i Cleo, który jeszcze nie dawno reprezentował nasz kraj na Eurowizji, właśnie przestał istnieć.

Koniec Donatana i Cleo

Mówi się, że to nie kłótnia była powodem rozstania muzyków. Przypominamy, że Donatan i Cleo zdobyli popularność dzięki hitowi "My, Słowianie". Jak się teraz okazało był to zespół "jednej piosenki". Ich nowy hit "Brać" brzmi bardzo podobnie do poprzedniego hitu i nie zdobywa już tak dużego uznania. Donatan postanowił zakończyć ten muzyczny tandem pod szyldem Donatan i Cleo. Na swoim Facebooku zapowiada poszukiwania nowej wokalistki:

"Już niebawem rozpocznę poszukiwania nowego wokalisty/wokalistki do współpracy - lubię budować coś od zera. Nie jestem już potrzebny Cleo, pokazałem ją światu i nauczyłem latać, teraz ona jest numerem 1 i poradzi sobie już bez tatusia IDZIEMY DALEJ!" - napisał producent na swoim profilu na Facebooku.

Donatan i Cleo na scenie

