Dominika Gwit regularnie jest ofiarą tzw. „bodyshamingu”, który polega na zawstydzaniu i obrażaniu z powodu wyglądu ciała. Pod postami i wiadomościami na temat gwiazdy stale pojawiają się przykre przytyki. Chociaż aktorka ma do siebie ogromny dystans i często zwalcza hejt swoim pozytywnym nastawieniem, przyznaje, że bycie stałym obiektem drwin jest ciężkie.

Dominika Gwit o przykrych komentarzach

– To mnie dotyczy od tylu lat, że no śmieję się z tego. Ja mam super życie, mnie ci ludzie nie obchodzą. To jest ich problem. Ludzie sobie robią nawzajem takie bagno i piekło, że tego się nie da opisać słowami. Powinni zacząć zajmować się sobą – odpowiedziała aktorka.

Gwiazda przyznała, że teraz praktycznie nie czyta już komentarzy na swój temat i żyje swoim życiem. Nie zmienia to jednak faktu, że internetowi hejterzy nie mają prawa stale jej obrażać i zarzucać jej „promowania otyłości”, którego doszukują się... w samym istnieniu Dominiki w przestrzeni publicznej.

Wielu internautów uważa, że przy komentowaniu osoby publicznej „wszystkie chwyty są dozwolone” - w końcu celebryci sami wystawiają swoje życie na pokaz. Warto jednak wziąć do serca, że po drugiej stronie ekranu zawsze stoi żywa osoba.

– Nas można obrażać? My nie mamy uczuć? Ludzie nie myślą o tym w ogóle. W internecie się nie widzimy, wydaje im się, że mogą napisać wszystko – wyznała aktorka.

Pamiętajcie, że zawstydzanie ze względu na wygląd to również forma agresji. Przeciwdziałajmy razem hejtowi w przestrzeni publicznej.

