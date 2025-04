Dominika Gwit właśnie skończyła 30 lat. Gwiazda zadebiutowała w 2009 roku w głośnym filmie „Galerianki”. Później przyszły seriale („Samo życie”, „Na Wspólnej”, „Przepis na życie”) oraz programy telewizyjne („Taniec z Gwiazdami”). Sympatyczna aktorka szybko skradła serca Polaków. Powód? Autentyczność i szczerość, której Dominice Gwit z pewnością nie można odmówić. A w show-biznesie to prawdziwa rzadkość!

No i stało się!!! Nic tego nie zmieni!!! 30lat!!!! - napisała Dominika Gwit na Instagramie.

Metamorfoza Dominiki Gwit - stare zdjęcia

Jedną z najgłośniejszych ról Dominiki Gwit bez wątpienia jest... bycie samą sobą. Na oczach całej Polski gwiazda walczyła z nadwagą. Udało się. Aktorka przeszła jedną z największych metamorfoz wśród polskich gwiazd. Schudła ponad 50 kg. Wszyscy zachwycali się jej przemianą, gratulując sukcesu. Po kilku latach okazało się, że efektu nie dało się długo utrzymać. Dominika Gwit wróciła do swojej poprzedniej figury. Zaakceptowała swoje ciało. Zachęca do tego również inne kobiety, prowadząc warsztaty dla pań w rozmiarze XXL. Prywatnie, jest zaręczona z operatorem filmowym, Wojciechem Dunaszewskim. Para jest w trakcie przygotowań do ślubu.

Zobacz urodzinową galerię Dominiki Gwit na kolejnych stronach! My kochamy ją w każdym rozmiarze!

