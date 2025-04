Afera z Anną Lewandowską wciąż nie cichnie. Trenerka nagrała video z „otyłym kostiumie”, chcąc promować ciałopozytywność. Niestety to, co miało być zabawne, ściągnęło na gwiazdę gniew aktywistek feministycznych, internautek i innych celebrytek.

Znalazło się jednak grono osób, które stanęły w obronie Lewandowskiej i zapewniają, że wierzą w dobre intencje trenerki. Wśród nich Dominika Gwit, która sama aktywnie działa na rzecz ruchu body positive i promuje samoakceptację jako kobieta plus size. Jej zdaniem internauci szukają dziury w całym.

Dziennikarze do mnie dzwonią, pytają, a ja tak naprawdę chciałam powiedzieć jedno - w dziwnych czasach żyjemy. Nic nie jest czarne albo białe, trzeba spojrzeć pośrodku. Ania Lewandowska od lat pracuje z kobietami, nigdy nie była otyła i nie będzie, ponieważ na tę otyłość nie choruje, ale chce pokazać kobietom, że wszystkie są piękne. Ja też to mówię, wszystkie macie prawo do tego, żeby żyć, kochać siebie i walczyć o siebie. To jest najważniejsze

Gwit przekonuje również, że mimo szczupłego ciała, Lewandowska ma prawo zabierać głos w kwestii ciałopozytywności i promować tę postawę, jako osoba dbająca o wygląd i zdrowie swoich fanek.

Ania Lewandowska na pewno nie miała złych intencji, wiem to, widzę to i właściwie to chciała pokazać dobrze - że wszystkie jesteśmy piękne i mamy prawo do tego, żeby żyć. Nie przytyje nigdy do takich rozmiarów jak ja, bo nie choruje na otyłość, ale chce pokazać, że wszystkie kobiety mają prawo do życia

- tłumaczy Gwit