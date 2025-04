Żona Kamila Grosickiego, piłkarza reprezentacji Polski, to obok Anny Lewandowskiej i Mariny Łuczenko-Szczęsnej jedna z bardziej rozpoznawalnych polskich WAGs. Jak sobie radziła będąc samotną matką i dlaczego poświęciła karierę modelki dla rodziny? Zobacz, co zdradziła na ten temat Dominika Grosicka.

Dominika Grosicka zaszła w ciążę w wieku zaledwie 16 lat. Modelka w rozmowie z magazynem „Wysokie Obcasy Extra” wyznała, że ojciec dziecka to jej pierwsza miłość, która niestety nie trwała długo. Związek rozpadł się po dwóch latach, a Dominika została samotną matką.

Wzięłam dziecko pod pachę do Poznania, wynajęłam mieszkanie. Miałam fajne przyjaciółki. Fajnie też zarabiałam. Byłam samodzielna, ogarniałam wszystko – wyznała Grosicka w „Wysokich Obcasach Extra”.

Dlaczego więc zrezygnowała z pracy modelki? Dominika poznała Kamila Grosickiego i zakochała się w nim. Kamil grał wtedy w Jagiellonii Białystok, więc Dominika z miłości zdecydowała się na wyprowadzkę z Poznania.

„On taki po prostu jest, że woli, żebym była w domu, bezpieczna. Taki trochę zazdrośnik”.

Dominika Grosicka z mężem Kamilem. fot. Instagram: Dominika Grosicka

Po jakimś czasie jednak Kamil odpuścił, a jego żona wróciła do zawodu. „Mam ostatnio mnóstwo sesji zdjęciowych i to mi sprawia megafrajdę. Fajnie jest własne pieniądze zarobić. Poza tym to jest także kontakt z nowymi, ciekawymi ludźmi. A to wszystko powoduje, że czuję się dowartościowana” – mówi w rozmowie z „Wysokimi Obcasami Extra”.

