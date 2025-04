Aleksandra Domańska w ciągu zaledwie kilku lat szturmem wdarła się do polskiego show biznesu. Polacy pokochali aktorkę za jej dystans do siebie, poczucie humoru i szczerość. Niestety, jak się okazuje, gwiazda postanowiła na jakiś czas usunąć się w cień i skupić na samej sobie. Nie omieszkała przy tym skrytykować tego, co dzieje się w polskiej branży rozrywkowej.

Pod koniec lipca Domańska zniknęła z Instagrama po tym, jak w krótkim nagraniu opowiedziała fanom o przykrym zdarzeniu, które ją spotkało. Gwiazda przyznała, że nie dostała dużej roli w serialu przez plotki o jej biseksualizmie, które pojawiają się od pewnego czasu. Producentom serialu miało też nie podobać się to, że Domańska ścięła włosy na krótko i nie wpisuje się już w ich kanon kobiecości.

Aktorka postanowiła jednak zabrać głoś jeszcze jeden raz przed „zejściem ze sceny”. W rozmowie z „Newserią” otwarcie przyznała, co myśli o polskim show biznesie i o tym, jak była traktowana przez swoich pracodawców.

Domańska w wywiadzie zdradziła również, że nie zamierza całkowicie rezygnować z pracy aktorki, jednak chce brać udział tylko w tych projektach, w których czuje się dobrze i są zgodne z jej wartościami. Istnieje również możliwość, że nie zobaczymy jej już na ekranie, a gwiazda przebranżowi się i rozpocznie pracę w innym miejscu.

Nie mogę sobie nic zarzucić. Traktuję to, co się wydarza jak wspaniałą lekcję. Dzięki temu dowiedziałam się, czego nie chcę. To był dla mnie bodziec, którego potrzebowałam, żeby podjąć pewne kroki. Nigdy wcześniej nie słyszałam głosu płynącego z mojego serca wyraźniej niż teraz. Nie zamierzam rezygnować z siebie. Jeżeli znajdzie się dla mnie miejsce, to fantastycznie, jeżeli nie, pójdę inną drogą

- dodała