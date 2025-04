Wersow to influencerka należąca do „Ekipy Friza” – grupy internetowych celebrytów, którzy zrobili błyskawiczną karierę w mediach społecznościowych. Jak się okazuje, młoda gwiazdka jest przy okazji wielką fanką Dody. Stąd internauci szybko zaczęli spekulować na temat potencjalnej współpracy obydwu pań. Co na to sama artystka?

Reklama

Doda o Wersow i innych influencerach

Chociaż Doda przyznała, że wysłała Wersow swój nowy singiel „Fake love”, nie potwierdziła żadnych plotek o wspólnym projekcie. Podkreśliła jednak, że nie obserwuje i nie śledzi karier tzw. „ikon mediów społecznościowych”.

– Nie obserwuję ikon mediów społecznościowych. Przykro mi, ale to nie są dla mnie żadne ikony. Mogą mnie zlinczować teraz, mam to w d*pie – skwitowała Rabczewska.

Jak wyjaśniła, jej zdaniem kariera w mediach społecznościowych powinna iść w parze z talentem bądź rzemiosłem.

– Ja rozumiem, że nagrywanie filmików, gadanie do telefonu jest rodzajem pracy, pochłania sporo czasu, nie jest łatwe i wymaga też pewnych umiejętności, ale wierzę, że każdy z tych ludzi posiada wiele innych talentów, które pozwoliłyby im zapisać się w historii show-biznesu czy historii ogólnie – uzasadniła.

Zgadzacie się z nią?

Reklama

Czytaj też:

Małgorzata Socha ukrywa swojego męża przed mediami? „Nie jest osobą publiczną i nie chce się pokazywać”

Sandra Kubicka o zerwanych zaręczynach. Wyznała, dlaczego odwołała ślub miesiąc przed ceremonią

Katarzyna Figura o relacji z Dodą: „Bywało różnie”