27 lutego 2020 roku Paweł Królikowski zmarł po długiej walce z chorobą nowotworową. Nie pomogły ani kosztowne leczenie, ani operacje, które miały poprawić jego stan. Odszedł w wieku 58 lat i osierocił dzieci: Antka, Julię, Janka, Ksawerego i Malwinę i zostawił kochającą żonę Małgorzatę Ostrowską-Królikowską. Był również świeżo upieczonym dziadkiem Józia.

Ostatnie pożegnanie aktora odbyło się na warszawskich Powązkach. Grób aktora przez ostatni rok nieustannie był zasypany kwiatami i zniczami, a jego bliscy bardzo dbają o porządek w tym miejscu. Niestety, choć bardzo by chcieli, nie mogą postawić na mogile kamiennego pomnika. Dlaczego?

Dlaczego rodzina Pawła Królikowskiego nie może postawić mu pomnika?

Wdowa po Pawle Królikowskim, Małgorzata Ostrowska-Królikowska zapowiedziała, że do Bożego Narodzenia 2020 roku na grobie jej męża stanie piękny pomnik. Niestety, rodzinie się to wówczas nie udało. Bliscy aktora wyrazili jednak nadzieję, że sprawę uda się domknąć do 1. rocznicy śmierci artysty. Tak się niestety nie stało.

Tym razem winne są nie covidowe obostrzenia i ograniczenia, a siarczyste mrozy. Jako że w lutym temperatura spadała nawet do -20 stopni, postawienie pomnika było w tych warunkach absolutnie wykluczone.

Być może rodzinie Królikowskich uda się zrealizować swój plan na wiosnę, kiedy pogoda będzie już nieco bardziej łaskawa.

