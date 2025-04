Dzieci gwiazd i decyzje wychowawcze wywołują zawsze u fanów ogrom emocji - czasem jest to lawina krytyki, a innym razem solidaryzowanie się ze swoimi idolami. Szczególnie często obserwatorzy chcą jednak poznać odpowiedź na jedno pytanie: dlaczego znane osoby nie pokazują twarzy swoich dzieci w mediach społecznościowych?

Reklama

Dlaczego Marta z „Rolnik szuka żony” nie pokazuje twarzy córki?

Marta Paszkin wystąpiła w siódmej edycji programu „Rolnik szuka żony” i od razu zdobyła ogromną sympatię widzów. Niewiele osób jednak pamięta, że w związek z Pawłem wchodziła nie sama, ale z... 7-letnią obecnie córką.

Uczestniczka nigdy nie ukrywała, że jest mamą, ale na próżno szukać na jej profilu zdjęć z pociechą. Jak zdradza, chce, by decyzja o pojawieniu się w mediach społecznościowych należała wyłącznie do córeczki. Jeśli za kilka lat uzna, że chce umieszczać swoje zdjęcia w internecie, nie będzie miała nic przeciwko. Póki co, jednak Marta Paszkin chce uszanować jej prywatność.

Sama mówi, że jej córka jest jeszcze stanowczo zbyt młoda, by w ogóle rozumieć, czym jest prywatność, jednak ze swoim byłym partnerem oboje podjęli decyzję, że nie będą wstawiać jej zdjęć na swoje profile. Oboje chcieli, by mogła w spokoju cieszyć się swoim dzieciństwem, a nie od najmłodszych lat być maszynką do nabijania polubień pod zdjęciami.

Z podobnego założenia wychodzi też wiele innych gwiazd. Sławni rodzice obawiają się, że w przyszłości ich dzieci mogą mieć utrudniony start w dorosłość - nie tylko przez to, że będą oceniane przez pryzmat dokonań swoich rodziców, ale też mogą być oskarżane o wybicie się na ich sławie i bez względu na prawdziwy talent, ich umiejętności zawsze mogą być umniejszane.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Ilona i Adrian poznali się w 6. edycji „Rolnik szuka żony”. Czy ich miłość przetrwała?

Dawid z „Rolnik szuka żony” znowu gra na dwa fronty? Fala krytyki spłynęła na uczestnika programu

Jest już zwiastun nowego sezonu „Rolnik szuka żony”. Serca mężczyzn może skraść ta piękna rolniczka…