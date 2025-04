Kobietom drżą na jego widok kolana i świecą oczy. Tak, David Beckham z wiekiem zyskuje na atrakcyjności. A gdy dodamy do tego fakt, że jest superojcem i w jak uroczy sposób zajmuje się dziećmi, to niejedna z nas po prostu traci głowę!

David i Victoria to jedno z tych małżeństw, które określimy jako "idealne".

Wyglądają świetnie, są zgodni, szczęśliwi, bogaci. Mają zdolne i zdrowe dzieci, dla których mają też czas, bowiem sami wychowują 3 synów i córeczkę.

Były piłkarz został zaproszony przez Jimmy'ego Kimmela do krótkiego wywiadu na antenie z udziałem widowni.

Rozpoczął się on anegdotką - istnieje bowiem jedna kobieta, dla której David Beckham nie jest idealny.

Jak relacjonuje Beckham, to jego 3-letnia córka!

Mała Harper Seven wyznała:

Tato, kocham cię bardzo mocno, ale cię nie lubię. Jesteś taki pulchny!

Jaki był ciąg dalszy wesołej rozmowy?

David Beckham - ojciec na medal

Konwersacja potoczyła się w sposób niezwykle zabawny. Beckham, ojciec 4 dzieci, zdradził, że jego głównym zajęciem jest... bycie taksówkarzem, a inaczej - kierowcą.

Dzieci gwiazdorskiej pary chodzą do różnych szkół, a potem mają liczne zajęcia dodatkowe, na które również je zawozi i odbiera z nich David Beckham.

O 7 rano w godzinę i 15 min zawożę je na zajęcia do 4 różnych szkół, odbieram Harper o 12, chłopców o 16, z którymi potem spędzam czas na treningu piłki nożnej. Od mniej więcej godziny 21.30 jestem wolny. Jeżeli mam być szczery... To jest cudowne.

Były piłkarz wspomniał, że jego 16-letni syn Brooklyn nie przepada za tym, aby ojciec odwoził go pod samą szkołę!

Teoretycznie powinien być dumny i zadowolony z ojca, ale wstydzi się czułości i opieki okazywanej mu ze strony taty.

Można zatem stwierdzić, że jednak nastolatkowie i rodzice na całym świecie wszędzie, i to niezależnie od ilości zer na koncie, są po prostu identyczni i przechodzą przez takie same małe kryzysy.

Victorii Beckham możemy tylko pogratulować takiego męża!

