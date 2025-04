David Beckham to ideał faceta milionów kobiet na całym świecie. Utalentowany piłkarz swoją karierę zaczynał już ponad 20 lat temu, by jakiś czas później grać w najlepszych klubach na całym świecie. Szybko stał się jednym z najlepiej zarabiających sportowców na świecie, a także ikoną stylu. Reklamodawcy wręcz zabijają się, by David został twarzą ich marki. Zawsze gwarantuje to wielki sukces i zainteresowanie mediów.

Reklama

Piłkarz to również przykładny mąż Victorii Beckham, z którą wspólnie wychowują czwórkę dzieci - trójkę synów: Romeo Jamesa, Cruza, Brooklyna oraz najmłodszą córeczkę - Harper Seven. Od lat chwalony jest również za swoją działalność charytatywną, bowiem od zawsze leżały mu na sercu sprawy najbardziej potrzebujących.

Największe wrażenie robi jednak metamorfoza modowa Davida. Na początku swojej kariery piłkarz nie dbał za bardzo o swój wygląd. Niedobrany garnitur, źle ułożone włosy czy kiczowate dodatki były dla niego codziennością. Jednak związek z Victorią zupełnie go odmienił. W krótkim czasie stał się ikoną stylu dla wielu mężczyzn. Garnitury od najlepszych projektantów czy kontrolowany luz na co dzień dodają mu uroku, a konto jego fanek systematycznie się zwiększa. Nic dziwnego - Beckham to idealny dowód na to, że wino im starsze tym lepsze!

Reklama

Zobacz jak wyglądała metamorfoza Davida Beckhama na przestrzeni ostatnich lat: