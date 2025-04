Pandemia i kryzys, który wywołała na całym świecie, odbił się nie tylko na gospodarce, ale przede wszystkim na naszych portfelach. Problemy finansowe mają zwykli ludzie, ale również aktorzy. Ci często nie są traktowani poważnie, gdy mówią o swoich problemach finansowych - głównie dlatego, że w oczach większości ludzi za samą wzmiankę w gazetach dostają grube pieniądze. Tymczasem nie zawsze tak to wygląda.

O zarobkach artystów w czasie pandemii opowiedziała Daria Widawska - aktorka teatralna, filmowa i serialowa. Szczerze przyznaje, że spotyka się z ogromnym niezrozumieniem osób, które wierzą, że zarabia miliony - chociaż nie do końca tak wygląda jej kariera.

Zarobki artystów w czasie pandemii

Daria Widawska jest bardzo rozpoznawalną aktorką - sławę przyniosły jej przede wszystkim role w serialach „Magda M.”, „39,5” czy „Prawo Agaty”. Jest też związana z kilkoma teatrami - w ostatnich latach można było oglądać ją na deskach Teatru Na Woli, Teatru Rozmaitości oraz na Scenie Prezentacje.

Aktorka wskazuje, że praca przy filmie, serialu czy sztuce teatralnej to nie tylko bycie aktorem - to też szereg równie ważnych specjalistów odpowiadających za make-up, scenografię, kostiumy, oświetlenie, udźwiękowienie, fryzury... I im wszystkim też trzeba zapłacić. Teraz, gdy przez długi czas teatry nie funkcjonują, ci ludzie pozostali bez pracy.

Nie da się ukryć, że był czas, kiedy branża rozrywkowa zarabiała większe pieniądze i chociaż aktorzy mogli zaoszczędzić, to nie zrobili tego - Daria Widawska szczerze to przyznaje. Przypomina jednak, że jest ogromna rzesza osób, która pracuje w tej samej branży, a zarabia poniżej średniej krajowej, przez co nie mają możliwości odłożenia pieniędzy - po prostu nie mają z czego.

Aktorka obawia się, że część instytucji teatralnych nie wytrzyma i nie będziemy mieć szansy do nich wrócić po zakończeniu pandemii - tym bardziej, że ludzie, którzy po kryzysie będą oglądać każdą złotówkę po kilka razy, nie będą mieli nadal pieniędzy, by pozwolić sobie na bilety do teatru.

