Daniel Olbrychski i jego żona przez wiele lat cieszyli się piękną posiadłością w Mięćmierzu koło Kazimierza Dolnego. Kiedy jednak postanowili ją sprzedać, pojawiły się schody. I nie dlatego, że kosztowała majątek.

Reklama

Daniel Olbrychski sprzedaje dom

Proces sprzedaży siedliska Olbrychskich rozpoczął się już kilka lat temu, jednak trwał naprawdę długo. Bajeczną posiadłość wyceniono na 2,5 miliona złotych, jednak to nie wygórowana cena odstraszała chętnych. Tych akurat nie brakowało.

Jak informował „Fakt”, kłopotem były wymagania, jakie przed potencjalnymi nabywcami stawiał sam aktor. Okazało się, że chciał on, by posiadłość została zachowana w całości, bez remontów i przeróbek. Na to niewielu nabywców było w stanie się zgodzić, bo dom miał swoje lata i wymagał gruntownego remontu, by można było w nim komfortowo mieszkać.

Gdy komuś się wyrwie, że planuje przebudowę, to transakcja nie dochodzi o skutku – mówił informator „Faktu”

Od pewnego czasu o sprzedaży siedliska zrobiło się cicho. Można więc podejrzewać, że albo znalazł się kupiec, który zgodził się na restrykcyjne wymagania Olbrychskiego, albo posiadłość w Mięćmierzu wciąż jest w posiadaniu aktora.

Reklama

Czytaj też:

Małgorzata Rozenek-Majdan trenuje w zaciszu swojego salonu. Nasz wzrok przykuł modny fotel

Julia Wieniawa pokazała nową sypialnię. Toaletka przepiękna, ale ten fotel. Wiemy, gdzie go kupić i ile kosztuje

Zobacz kuchnie gwiazd. U Przetakiewicz biel i czerń, u Siwiec minimalizm, a u Szelągowskiej nietypowe połączenia