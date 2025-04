Lubicie Daniela Craiga w roli Jamesa Bonda? Na początku bondowskiej kariery, Craig był bombardowany pytaniami, zarzucany zgryźliwymi newsami, a jego talent - podważany. Teraz może zagrać swoim hejterom na nosie.

Nie jest seksownym brunetem, stąd jego angaż był osnuty zakłopotaniem fanów losów słynnego agenta. A sam Craig? Raz pokazywał klasę, raz widać było, że nie gra na sto procent. O ile "Skyfall" uzyskał same wysokie recenzje (piosenka Adele "Skyfall" otrzymała Oscara), o tyle "Spectre" już niekoniecznie. Oficjalnie miał to być film zamykający przygodę Craiga z rolą Jamesa Bonda. Czy na pewno? Pojawiły się pogłoski, że producenci nie chcą odpuścić i oferują mu 150 milionów dolarów za 2 filmy o agencie. Posucha na rynku aktorskim czy determinacja, by Craig nie odchodził?

Kiedy w maju pojawiły się plotki o tym, że nowy Bond będzie kobietą (główna pretendentka: Gillian Anderson z "Archiwum X"). Tego oczekiwali internauci. sugerowano także, że Moneypeny przejmie fuchę i z sekretarki stanie się agentką (w tej roli Naomie Harris). Cóż, producenci jednak celują w Craiga i lekceważą wyniki głosowania internautów na rzecz wieloletniej tradycji. Bond to facet, a dla nich Bond to Craig. Przynajmniej jak na razie.

Daniel Craig wystąpił jak dotąd w 4 częściach filmów o Jamesie Bondzie: "Casino Royale" (2006), "007 Quantum of Solace"(2008), "Skyfall" (2012),"Spectre" (2015).

Czy Daniel Craig pokusi się o zagranie Bonda chociaż raz jeszcze? Suma opiewająca na kwotę 150 milionów może być kusząca, choć Craig nie narzeka na zarobki, a poprzednie gaże zapewniły mu finansową stabilizację. Niektórzy twierdzą że Brytyjczyk uniósł się honorem przy współpracy z producentami "Spectre", kiedy to zarzucili mu kilka niedociągnięć, a i fizycznie aktor nie czuje się do końca na siłach i nie chce ryzykować kontuzjami.

Swoją drogą, bycie Bondem to chyba całkiem przyjemna rola i ma swoje plus, nieprawdaż?

Oglądałybyście kolejny film o losach Jamesa Bonda z Danielem Craigiem, czy jednak celujecie w inną gwiazdę w tej roli? Ostatnie wyniki sondaży wskazują na Toma Hiddlestone'a, Idrisa Elbę, Damiana Lewisa oraz Ariana Turnera.

