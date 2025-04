Na 24. część losów Jamesa Bonda, słynnego agenta 007 czekamy do 6 listopada, ale już teraz możemy cieszyć oko i ucho piosenką oraz teledyskiej promującym film "Spectre".

Utwór "Writing's On The Wall" w wykonaniu Sama Smitha do czasu jego premiery był niemal skutecznie owiany tajemnicą. Sam artysta zarzekał się, że nie ma zamiaru nagrywać dla tworców Bonda piosenki. Później zmienił zdanie...

Jestem bardzo podekscytowany mogąc być częścią tak legendarnej brytyjskiej produkcji i dołączyć do wyjątkowej grupy wykonawców, wśród których znajduje się wiele z moich największych muzycznych inspiracji.

Sam Smith - Writing's On The Wall

"Writing's On The Wall" jest melancholijną piosenką o nieco mrocznym charakterze. James Bond po raz kolejny, jak i w "Skyfall", odwiedzi... przeszłość. Nowy porządek, nowe wyzwania, więc może i... nowi widzowie? Przekonamy się!

23 piosenki, które towarzyszyły poprzednim filmom o Bondzie, stanowią kanon muzyki filmowej na najwyższym poziomie. "Skyfall", ktorą zaśpiewała Adele, uhonorowano Nagrodą Akademii oraz Złotym Globem za najlepszą piosenkę. Otrzymała również Brit Award za najlepszy singiel brytyjski oraz nagrodę Grammy za najlepszą piosenkę dla mediów wizualnych.

Jak podoba się wam nowy utwor promujący film "Spectre"?

