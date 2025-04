Tomek Chodakowski wróci do serialu "M jak miłość"? Andrzej Młynarczyk znów zagra w popularnym serialu Telewizji Polskiej? Po śmierci serialowego policjanta, wielu fanów ubolewało nad odejściem lubianego bohatera. I choć oficjalnie nic na to nie wskazywało, to internauci niemal natychmiast zaczęli snuć domysły, że być może Tomek wcale nie umarł, lecz upozorował własną śmierć, by ukryć się przed gangsterami. Wideo, które właśnie pojawiło się na Instagramie może potwierdzać te śmiałe teorie.

Andrzej Młynarczyk wróci do "M jak miłość"?

Filmik, o którym mowa, został opublikowany na profilu Małgorzaty Pieńkowskiej, czyli serialowej Marii. Widać na nim również Andrzeja Młynarczyka. Aktorski duet pozdrawia fanów i zapowiada... wspólne występy! Nie wspominają jednak, o jaki projekt chodzi.

Już niedługo razem z @andrzejmlynarczyk będziecie mogli usłyszeć nas w nowej/ starej odsłonienie, a na razie gorąco Was pozdrawiamy

- czytamy w poście.

Nagranie prawdopodobnie przeszłoby bez echa, gdyby nie pojawiło się również na oficjalnym profilu serialu "M jak miłość". Filmik podsycił teorie spiskowe fanów. Widzowie po raz kolejny zaczęli się zastanawiać, czy Tomek Chodakowski wróci do serialu.

Co o tym sądzicie? Faktycznie szykuje się powrót Tomka do "M jak miłość"? A może produkcja jedynie "puszcza oko" to widzów? ;)

