Maryla Rodowicz śpiewa dla Polaków już tak długo, że można pomyśleć, że jest w naszej popkulturze od zawsze. Jej piosenki znają wszyscy - niezależnie od tego, czy się od tego przyznają - i zawsze nucą pod nosem, gdy usłyszą je na weselach czy innych przyjęciach.

Nie będzie przesadą, gdy powie się, że artystka jest niezastąpiona. Podpisałaby się pod tym większość jej fanów. Co jednak sądzi o tym sama Maryla Rodowicz? Czy na horyzoncie polskiej estrady jest ktoś, kto byłby jej godnym następcą?

Kto zastąpi Marylę Rodowicz?

Niestety piosenkarka nie ma dobrej wiadomości dla swoich miłośników. Jak mówi sama, nie sądzi, by kiedykolwiek komuś udało się ją zastąpić. Chociaż śmieje się przy tych słowach, tłumaczy całkowicie poważnie, że tylu lat doświadczenia nie da się zastąpić. Na estradzie Rodowicz jest już 50 lat - sama mówi, że na całym świecie dłużej gra już tylko brytyjska formacja The Rolling Stones.

Nie bez powodu sytuacja wygląda właśnie tak. Maryla Rodowicz mówi wprost - w tej branży trudno wytrwać. Po pierwsze, praca jest trudno - nieregularny tryb życia, długie godziny pracy potrafią dać się we znaki. Popularność muzyków w dużej mierze zależy też od obecnej mody. Kolejni artyści przychodzą i odchodzą. Nie można też zapominać o skandalach, które w kilka chwil potrafią zniszczyć to, na co pracowali wiele lat.

