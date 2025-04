Joanna Koroniewska wróci do rodziny Mostowiaków? Takie pytanie zadają sobie fani serialu. W mediach pojawiła się informacja, że Joanna Koroniewska planuje wrócić do "M jak miłość". Jaka jest prawda?



Joanna Koroniewska na swoim Instagramie napisała, że powrót do obsady hitu TVP 2 to jedynie plotki. Nie ma zamiaru wcielać się ponownie w rolę Małgosi Mostowiak. Wszystkich jednak zastanawia, kto jest autorem informacji, która już wywołała poruszenie w mediach... Nam się wydaje, że to zamierzona akcja promocyjna. Dlaczego? Chodzi o odcinek pogrzebu serialowego Lucjana Mostowiaka, granego przez zmarłego Witolda Pyrkosza.

W 1306. odcinku "M jak miłość", który TVP 2 wyemituje pod koniec maja br., zobaczymy scenę, w której Wojtek (Feliks Matecki) będzie siedział przed szpitalem, do którego trafi Tomek (Andrzej Młynarczyk). W pewnym momencie zacznie się przyglądać kobiecie, która kogoś mu będzie przypominać. Dojdzie do wniosku, że to... Małgosia (Joanna Koroniewska), czyli była żona Tomka. Te domysły i mały zamęt spowodowały lawinę plotek - m.in. czy Joanna Koroniewska wróci do obsady.

Joanna Koroniewska nie gra w "M jak miłość" od 2013 roku. - Rzeczywiście w ostatnim przed wakacjami odcinku "M jak miłość" Wojtusiowi wyda się, że widzi przed szpitalem Małgosię - mówią scenarzyści. - Niestety, nie możemy zdradzić, co w związku z tym wydarzy się w nowym sezonie serialu. W tej chwili możemy powiedzieć tylko tyle, że scenarzyści szykują dla widzów sporo niespodziewanych zwrotów akcji" – podało biuro prasowe serialu.

