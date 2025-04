Pod koniec czerwca tego roku Barbara Kurdej-Szatan definitywnie rozstała się ze stacją TVP. Do tej pory prowadziła aż 3 programy, jednak jej rolę przejęły inne gwiazdy. Aktorka niedługo po tym została twarzą Polsatu. W głowach fanów zrodziło się wtedy pytanie: co z jej rolą w serialu „M jak Miłość”?

Czy Barbara Kurdej-Szatan zostanie w „M jak Miłość”?

Losy sympatycznej Joanny Tarnowskiej fani serialu mogli śledzić już od 2014 roku. Nic dziwnego więc, że wiele osób tak bardzo przywiązało się do tej postaci. „M jak Miłość” wraca po wakacyjnej przerwie już 9 września. Fani Barbary Kurdej-Szatan mogą być jednak spokojni. Póki co nie zapowiada się, by odeszła z obsady serialu!

Jak sama żartuje, musi jeszcze dokładnie przeczytać scenariusz, by sprawdzić, czy producenci aby na pewno jej nie uśmiercili. Przyznaje też, że wątek jej postaci ciągle się rozwija, a także pojawiły się nowe miłosne zawirowania.

Czego mogą spodziewać się fani w nowych odcinkach „M jak Miłość”? Joasia dowie się, że Leszek ma dziecko i ciężko to przeżyje, ponieważ bardzo go kocha. Jednocześnie pojawi się Michał, który zacznie mącić bohaterce w głowie.

Barbara Kurdej-Szatan pojawi się tej jesieni nie tylko na planie jednego z ulubionych seriali Polaków. Już 13 września fani tanecznych wrażeń będą mieli szansę oglądać jej zmagania na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”, w którym wystąpi u boku Jacka Jeschkego.

