Biała suknia, piękna fryzura, obrączki i zakochane spojrzenia... Kilka dni temu internet obiegła wiadomość o sekretnym (i jak romantycznym!) ślubie Blanki Lipińskiej, autorki bestsellerowej powieści erotycznej „365 dni”. Pisarka jednak zdradziła jeszcze jeden bardzo ważny szczegół tej ceremonii. Ślub... wcale się nie odbył!

Reklama

Blanka Lipińska nie wzięła ślubu?!

Jak się okazuje, ten piękny ślub był jedynie fragmentem ekranizacji jej powieści. Blanka Lipińska zażartowała sobie w ten sposób z fanów i gdyby nie to, że tajemnice nie są jej mocną stroną, ujawniłaby to dopiero na premierze „365 dni”. Film trafi do kin już w święto zakochanych, czyli 14 lutego 2020 roku.

Stałam tam najważniejsza, cała na biało. Mogłam poczuć to, co czuje każda panna młoda: stres, radość, ekscytację! Kolejny raz dzięki Wam poczułam, że umiem latać. Bo to dzięki Wam i dla Was tworze tę bajkę, w której zagrałam... najpiękniejszą, najbardziej kolorową, ale też realną i możliwą do przeżycia - pisze na swoim Instagramie

W dniu swojego „ślubu” Blanka Lipińska prezentowała się naprawdę cudownie. Koronkowa suknia ślubna i welon do ziemi projektu Patrycji Kujawy z pewnością przypadłyby do gustu niejednej pannie młodej – i to nie tylko na fikcyjną ceremonię!

Fani docenili to zagranie autorki, ale część z nich nie kryła też rozczarowania. Pojawiło się jednak wiele życzeń, by to marzenie spełniło się nie tylko na ekranie, ale też i w prywatnym życiu pisarki. Tej, jak sama mówi, nie śpieszy się do ślubnego kobierca.

Ekranizacja „365 dni” póki co owiana jest tajemnicą. Chociaż pojawiają się doniesienia o aktorach, którzy zagrają główne role polskiej wersji „50 twarzy Greya”, sama autorka jeszcze nie odniosła się do plotek i twardo milczy na temat szczegółów produkcji. Zdradziła jedynie, że jej ślub to najmniejsze zaskoczenie, jakie czeka na fanów w filmie.

Reklama

Zobacz też:

Te panny młode zdecydowały się na nietypowe ślubne kreacje. Są przepiękne!

Suknia ślubna Zofii Zborowskiej zapiera dech w piersiach. Kto ją zaprojektował?