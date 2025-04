Serial z początków XX wieku, powrót kultowych "Milionerów", nowy talk-show Ewy Drzyzgi i Joanna Krupa pomagająca psom oraz ich właścicielom - tak prezentują się wiosenne nowinki TVN! We wtorek 24 stycznia została zaprezentowana wiosenna ramówka TVN. Nie zabraknie również kolejnych edycji znanych i lubianych programów.

"Belle Epoque", od 15 lutego, środa 21.30

To zderzenie dwóch światów. Miłości, namiętności i piękno epoki z brutalnymi zbrodniami, które na początku XX wieku wstrząsnęły Krakowem. Serial inny niż wszystkie!

"Milionerzy" od 13 lutego, poniedziałek-czwartek 20:55

Na wiosnę program powróci w klasycznej i lubianej przez widzów formule. Prawidłowa odpowiedź na pytanie drugie i siódme zapewnia uczestnikowi kwotę gwarantowaną (odpowiednio w wysokości 1000 zł i 40 000 zł). Aby wygrać główną nagrodę należy odpowiedzieć prawidłowo na 12 pytań.

"Misja pies", od marca

Przyjaźń człowieka i psa to jedna z najpiękniejszych, bezinteresownych relacji na świecie. Czworonogi to członkowie rodziny. Jednak trzeba pamiętać, że wymagają one nie tylko dużo miłości, ale też odpowiedzialności i świadomości właścicieli, którzy decydują się spędzić z nimi życie. Ich język i potrzeby nie zawsze są dla nas zrozumiałe.

Znane seriale i formaty również wracają

W wiosennej ramówce TVN na widzów czekają kolejne edycje znanych już programów oraz kolejne odcinki ulubionych seriali:

"DRUGA SZANSA", od 13 lutego, poniedziałek 21.30

"AGENT GWIAZDY", od 14 lutego, wtorek 21:30

"MASTERCHEF JUNIOR", od 19 lutego, niedziela 20:00

"KUBA WOJEWÓDZKI", od 14 lutego, wtorek 22:30

"KUCHENNE REWOLUCJE", od 16 lutego, czwartek 21.30

"UGOTOWANI", od 19 lutego, niedziela 18:00

"DZIEŃ DOBRY TVN", poniedziałek-sobota 8:00-10:55 i niedziela 8:30-11:00

"CO ZA TYDZIEŃ", od 19 lutego, niedziela 11:30

"ŻONY HOLLYWOOD", od 13 lutego, poniedziałek 22:30

"EFEKT DOMINA", od marca, niedziela 11:00

"NA WSPÓLNEJ", poniedziałek-czwartek 20:15

"SZKOŁA", od 6 lutego, poniedziałek-piątek 15:30

"19+", poniedziałek-piątek 16:30

"SZPITAL", od 6 lutego, poniedziałek-piątek 18:00

"UKRYTA PRAWDA", od 6 lutego, poniedziałek-piątek 17:00

"FAKTY", codziennie o 19:00

"UWAGA!", poniedziałek-piątek 19:50 i sobota-niedziela 19:45

"SUPERWIZJER", od 14 lutego, wtorek 23:30

