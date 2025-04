Nie zawsze trzeba mówić, by przekazywać coś innym. Czasem wystarczy spojrzenie, ułożenie rąk, wyraz oczu, a więc mowa ciała. Niektórzy nawet twierdzą, że to właśnie mowa ciała jest dużo bardziej wiarygodna niż to co wypowiadamy. Zobacz, jak interpretować zachowanie innych oraz czego nie robić, aby się nie zdradzić.

Mruganie

Człowiek mruga około 6-8 razy na minutę. Jeśli robi to zdecydowanie częściej, a sposób mrugania jest gwałtowny i nienaturalnie szybki, może to oznaczać stres.

Drapanie po nosie

Osoby odczuwające nagły przypływ adrenaliny, drapią się po nosie. Jak się okazuje robią to też kłamcy, którzy oszukując, odczuwają napięcie, bo nie chcą być przyłapani na kłamstwie.

Skrzyżowane ramiona

Osoba, która krzyżuje ramiona, przybiera postawę obronną, co może oznaczać brak komfortu, strach lub niepewność.

Patrzenie na drzwi

Osoby spoglądające na drzwi lub zegarek mówi swoim zachowaniem, że chciałabym już wyjść. Nerwowe spoglądanie może oznaczać niepokój, chęć oddalenia się lub zakończenia spotkania.

Wieżyczka z dłoni

Złączenie palców ku górze (czyli tak zwana wieżyczka) może oznaczać wyrażanie opinii. Wieżyczka z palców skierowana w dół oznacza zaś, że ktoś cię uważnie słucha.

Uścisk dłoni

Powitanie i uścisk dłoni świadczy o wielu kwestiach. Jeśli uścisk jest silny, może oznaczać, że osoba witająca się jest pewna siebie. W przypadku tzw. śledzia, mamy do czynienia z brakiem pewności, niezdecydowaniem, niechęcią do rozmówcy.

Trzymanie się za biodra

Osoba, trzymająca się "pod boki" (za biodra) jest zmobilizowana, gotowa do działania.

Zgarbiona postawa

Osoby garbiące się, z rękami włożonymi do kieszeni najczęściej są przygnębione, smutne lub przytłoczone życiem.