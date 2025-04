Ogromne zmiany w życiu bohaterów serialu „M jak miłość”! Niestety, by poznać dalsze losy ulubieńców z telenoweli będziemy musieli poczekać aż do września. Czekać jednak warto, scenarzyście zadbali, by w serialu nie zabrakło emocji, sensacji i wzruszeń.

Co w "M jak miłość" po wakacjach?

Wiadomo już, że Kinga i Piotr Zduńscy doczekają się kolejnej ciąży. Para długo starała się o trzecie dziecko. W końcu udało się, więc wkrótce ich rodzina się powiększy. Niewykluczone, że w ich domu pojawi się nie jedno, lecz... swoje maluchów!

Ola z „Klanu” wyszła za mąż! Jej suknia ślubna robi furorę w internecie

Co dalej w wątku Izy i Artura? Kobieta została przymuszona do ślubu. Czy uda jej się uciec od męża tyrana? A co u Joasi, która ciągle zmaga się ze śmiercią Tomka? W jej życiu pojawi się pewien przystojniak... Obejrzyj materiał wideo i poznaj szczegóły!

