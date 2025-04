W tym odcinku nie zabraknie emocji. Inga wciąż nie może wyplątać się z kłamstw. Co się z nią dzieje? Dorota zdradziła męża? Patrycja będzie kryć Wiktora, który nie potrafi opanować emocji? Co z ciążą Zuzy? Pytania można mnożyć... Co się wydarzy w 10. odcinku?

„Przyjaciółki” to jeden z najchętniej oglądanych polskich seriali, bo porusza kwestie życiowe, takie jak zła diagnoza lekarska, niespodziewana ciąża czy poronienie. Związkowe problemy Ingi, Zuzy, Anki czy Patrycji są bliskie i nam, prawda? To, co spotyka bohaterki, spotyka i nas, kobiety. Patrycja i Wiktor zaliczą kolejne "pogodzenie się", a Ankę coraz bardziej męczy sytuacja z Zośką i Czarkiem. Nie wiadomo, czy powie Julce prawdę... Czy Jasiek cieszy się z ojcostwa, i czy Zuza przyzna się Jaśkowi, że nie wie, kto jest ojcem dziecka?

