Już w walentynki przyszłego roku do kin trafi ostatni etap przygód Christiana Greya i Anastasii Steele. Twórcy filmu nagrali już cały obraz, a teraz pojawił się cały polski zwiastun, który zdradza jeszcze więcej, niż poprzednie!

Reklama

Zdjęcia, ciekawostki i wideo... wszystko, co warto wiedzieć o Greyu!

„Nowe oblicze Greya” to zakończenie trylogii losów Any i Christiana. Zdjęcia do filmu były realizowane w Kanadzie oraz we Francji. Dakota Johnson w wywiadach nie omieszkała raz czy dwa wspomnieć, że wszyscy chcieli już skończyć ten film, bo po ponad 6 miesiącach pracy na planie byli bardzo zmęczeni. Ale czego nie robi się dla sławy i pieniędzy? Sama pierwsza część „Pięćdziesiąt twarzy Greya” zarobiła w 2015 roku 550 milionów dolarów, czyli ponad 2 miliardy złotych!

„Nowe oblicze Greya” - co się wydarzy?

Trailer zawiera sceny, które zwiastują, że film będzie bardzo emocjonalny. Christian Grey pokaże się widzom w nowej odsłonie. Ich szczęście zakłóci "ten trzeci" i nie wiadomo, czy związek przetrwa próbę. Do tego dochodzi jeszcze kwestia ciąży... Musicie to zobaczyć!

Reklama

Przepiękna suknia ślubna Anastasii to marzenie wielu kobiet