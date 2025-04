Zeszłoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji został odwołany, jednak już niedługo fani tego widowiska będą mogli ponownie śledzić wokalne zmagania przedstawicieli kilkunastu krajów. W tym roku polskim reprezentantem jest Rafał Brzozowski. Ten wybór nie obył się bez sporych kontrowersji, jednak decyzja jest już ostateczna, a piosenkarz rozpoczął przygotowania do występu.

Rafał Brzozowski ćwiczy przed Eurowizją

Rafał Brzozowski w konkursie zaśpiewa piosenkę „The Ride”. Przygotowania do występu idą już pełną parą, a na swoim Instagramie piosenkarz uchylił rąbka tajemnicy i pokazał, jak dokładnie wyglądają. Pokazał fragment układu tanecznego, który zaprezentuje podczas występu.

Do Eurowizji zostały niecałe 2 miesiące, ale Rafał Brzozowski już teraz pracuje nad tym, by jego występ był dopracowany w każdym calu. Konkurencja co roku jest bardzo duża, więc przygotowania mogą zająć naprawdę długo...

Co prawda zostało jeszcze trochę czasu, ale chcę dopracować każdy szczegół. Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik! - napisał Rafał Brzozowski na swoim Instagramie.

W tym roku Konkurs Piosenki Eurowizji zacznie się 18 maja i potrwa do 22 maja, kiedy to odbędzie się jego finał.

