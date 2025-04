Ciąża w „Przyjaciółkach”

Fani serialu „Przyjaciółki” będą mieli zagadkę do rozwiązania! W najnowszym odcinku okaże się, że Zuza, której lekarz zapowiedział, że już nigdy nie będzie mieć dzieci, zajdzie w ciążę. Ten wątek może odmienić losy wszystkich bohaterek!

„Przyjaciółki” to jeden z najchętniej oglądanych polskich seriali, bo porusza kwestie życiowe, takie jak zła diagnoza lekarska, niespodziewana ciąża czy poronienie. Związkowe problemy Ingi, Zuzy, Anki czy Patrycji są bliskie i nam, prawda? To, co spotyka bohaterki, spotyka i nas, kobiety. W 8. odcinku serialu dowiemy się, że Zuza (Anita Sokołowska) jest w ciąży. Co zabawne, lekarz będzie jej sugerował, że to menopauza. Przerażona Zuza uda się do gastrologa, a ten, po zbadaniu jej, powie, że powinna się udać do ginekologa, bo jest... w ciąży. Niespodzianka!

Ucieszy się? Tak! Ale pojawi się problem do rozwiązania, który będzie spędzał jej sen z powiek... Przeczytaj dalej!

