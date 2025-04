Z pewnością każda z was ma ulubiony serial, po którym płakała, gdy się skończył lub będzie rozpaczać, gdy zakończy się jego emisja. Polskie seriale mają to do siebie, że zazwyczaj trwają przez wiele sezonów, czasem się dłużą, a czasem trzymają w napięciu. W redakcji zadałyśmy sobie pytanie, jakie polskie seriale uważamy za najbardziej kultowe. Efekty? Zobaczcie same!

Niezapomniane i najlepsze polskie komedie wg Polki.pl

Polskie seriale, których nie zapomnimy

Do tego zaszczytnego grona zaliczamy kilka produkcji, a każda z nich jest inna od poprzednich. Towarzyszyły nam w czasach szkolnych, kiedy to na korytarzu między lekcjami omawiałyśmy zawiłości wątków. Jednym z takich seriali jest "Magda M." z Joanną Brodzik, czyli polski serial o kobiecie-prawniczce, której miłosne i zawodowe perypetie przeżywałyśmy co tydzień. Z pewnością kojarzycie ten serial! Zszedł z anteny w 2007 roku, a jego żywotność była przedłużona z uwagi na niesłabnące zainteresowanie.

Jeśli jesteśmy w kręgu kobieco-prawniczym, nie sposób nie wspomnieć o nieco świeższej produkcji, czyli "Prawie Agaty" z Agnieszką Dygant. Osobiście uznaję ten polski serial za jedną z bardziej dopracowanych i nieprzewidywalnych (tak, nieprzewidywalnych!) produkcji polskich. "Druga Szansa" z Małgorzatą Kożuchowską choć zbiera pozytywne opinie, to moim zdaniem nie dorasta do pięt "Prawie Agaty".

Polskie seriale familijne

Każda z was na pewno kojarzy "Miodowe lata", "Klan", "Na Wspólnej" czy "M jak Miłość". Co łączy te seriale? Wszystkie są produkcjami familijnymi. Pierwsza z nich była unikatową produkcją telewizyjno-teatralną, emitowaną przez 6 lat. Pozostałe to tzw. tasiemce, poruszające chyba wszystkie wątki społeczno-polityczne i problemy, które mogą pojawić się w codziennym życiu. "Są seriale, których oglądać się nie da bez przykucia do kaloryfera" - wyznała kiedyś prof. Barbara Łaciak, specjalistka od mediów, badaczka obyczajowości medialnej, kiedy została zapytana o opinię na temat polskich telenowel. Jednak jednego im nie odjęła - kultowości.

Jakie oglądacie seriale? Które polskie seriale polecacie, lubicie, podczas których seansu miętosicie chusteczki ze wzruszenia lub śmiejecie się do rozpuku? Piszcie w komentarzach!