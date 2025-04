Chris i Marietta razem wygrali „Hotel Paradise” - zarówno w programie, jak i poza nim kibicowały im setki fanów. Niestety ich związek nie przetrwał próby czasy i zaledwie chwilę po zakończeniu show ich drogi się rozeszły.

Od tamtego czasu Marietta pozostaje singielką (chociaż, jak sama mówi, stawia znowu pierwsze kroki w randkowym świecie i założyła konto w aplikacji randkowej). Chris znalazł już nową miłość - modelkę Monikę Czajkowską.

Chris z „Hotel Paradise” i jego dziewczyna zostali kocimi rodzicami

Chris Ducki i Monika Czajkowska poznali się na planie teledysku Blondino - kolegi z planu Chrisa. Monika nie miała pojęcia, kim jest jej przyszły partner - nigdy nie oglądała „Hotel Paradise”. Gdy dowiedziała się, że brał udział w programie, nadal nie chciała go oglądać - wyszła z założenia, że woli poznać go w prawdziwym życiu niż przed kamerami. Od razu między innymi zaiskrzyło, a znajomi Krzysztofa przyjęli nową ukochaną o wiele cieplej niż Mariettę. Czyżby lepiej do siebie pasowali?

Oboje często i bardzo chętnie wstawiają wspólne zdjęcia. Ostatnio jednak zaskoczyli swoich fanów nietypowym wyznaniem na Instagramie. Oświadczyli, że... zostali rodzicami. Może to szokować ich obserwatorów, ponieważ oboje jeszcze niedawno zarzekali się, że nie będą się z niczym spieszyć i dają sobie czas.

Okazuje się jednak, że prawda wygląda nie do końca tak, jak mogłoby się wydawać. Para owszem - została rodzicami, jednak ich „dziećmi” są... urocze kociaki. Monika i Chris postanowili adoptować dwa osierocone kotki - naprawdę urocze!

