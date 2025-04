Takich przebojów jak „Miłość w Zakopanem” i „Weselny Pyton” nie musimy chyba nikomu przedstawiać. Utwory disco polo autorstwa Sławomira to już bezapelacyjnie międzypokoleniowe hity, przy których bawią się i młodzi i starsi. Zwłaszcza na weselach, gdzie muzyka z tego gatunku wiedzie prym. No właśnie, wesela. Czy gdybyś chciała, żeby Sławomir zagrał na twoim weselu, jest taka szansa?

Sławomir zdradził, że jak najbardziej z przyjemnością zagra na twoim weselu, jeśli tylko spełnisz jeden warunek. I wcale nie chodzi o bardzo zasobny portfel, choć przypuszczamy, że koszty takiego występu również są niemałe.

My gramy dla ludzi i jeżeli są tylko warunki techniczne spełnione do tego, żebyśmy mogli wystąpić z zespołem, bo zawsze występujemy na żywo, to jak najbardziej

- wyjaśnił Sławomir