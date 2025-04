Ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że to żadne zaskoczenie. Znany z hulaszczego trybu życia gwiazda serialu "Dwóch i pół" Charlie Sheen, jest nosicielem nieuleczalnego wirusa HIV.

Taką informację podał amerykański serwis TMZ. Charlie Sheen miał w końcu zadecydować, czy w obliczu narastających plotek (a o jego romansach, wręcz legend) skomentować doniesienia o tym, że jest nosicielem wirusa HIV. Czy to prawda? Aktor miał pokazać się w programie Today i wyznać prawdę. Na to, jak gromko nazywają media, "osobiste wyznanie", czekało tysiące fanów... Niestety, plotki okazały się prawdą.

Charlie Sheen jest nosicielem HIV?

Aktor wie o pozytywnym wyniku testu na obecność wirusa rzekomo od 2 lat. Początkowo liczył na dyskrecję przyjaciół, ale gdy zaczęto komentować jego kiepską kondycję i stan zdrowia, pojawiły się sugestie i przecieki. 50-letni Charlie Sheen nie pragnął w tym przypadku rozgłosu: jeśli wierzyć plotkom, ojciec 5 dzieci płacił za milczenie tym, którzy poznali prawdę, aby nie sprzedawali tej wieści mediom. Bliscy współpracownicy aktora chwalą go za dorobek, sukcesy, poczucie humoru, ale... Jeśli Sheen wiedział o swojej chorobie, to czemu zmieniał partnerki jak rękawiczki?

ONS.pl

Bree Olson, jedna z kobiet Charliego, nie pozostała obojętna na szokujące i smutne dla niej wieści. Poddała się badaniom, a na swojej stronie internetowej wyznała, że na szczęście nie jest zarażona HIV:

Pojawiają się spekulacje, że jeden z moich byłych chłopaków być może zaraził mnie wirusem HIV. To są plotki i nic więcej. Chodzę do mojego ginekologa co najmniej raz w roku, ponieważ badam się na wszystko. Jestem czysta.

Aktor przykuł spojrzenia krytyków zwrócił na siebie w 1986 r. rolą w komedii "Lucas". 5 lat później Sheen zachwycił genialną rolą w komedii "Hot Shots!". Film cieszył się tak dużą popularnością, że 2 lata później nakręcono jego kontynuację. Aktor trafił na pierwsze strony gazet z innego powodu: rozwodu z modelką Donną Peele. W trakcie rozprawy sądowej na jaw wyszło, że podczas trwającego 5 miesięcy małżeństwa Sheen wydał ponad 50 tysięcy dolarów na agencje towarzyskie... Jego upodobania do używek i seksu doprowadziły go niemalże do ruiny - finansowej i zdrowotnej...

