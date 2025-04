Michała Wiśniewskiego i Martę Wiśniewską występującą jako Mandaryna w latach 2000. znali wszyscy. Lider Ich Troje i tancerka oraz choreografka występująca z zespołem związali się ze sobą w 2001 roku. Rozwód wzięli w 2006 roku, jednak lata później ich drogi ponownie się przecięły.

Historia Michała Wiśniewskiego i Mandaryny

Michał Wiśniewski był już wcześniej żonaty. W latach 1996-2001 jego żoną była Magda Femme, druga wokalistka Ich Troje. Swój związek utrzymywali jednak w tajemnicy przez długie lata. Oboje bali się, że ta informacja może zaważyć na losie zespołu, który wtedy dopiero zdobywał popularność w Polsce. Gdy wzięli rozwód w 2001 roku, Femme odeszła także z zespołu.

Na początku lat 2000. zespół Ich Troje nawiązał współpracę z Mandaryną - była choreografką i tancerką formacji. Już w 2002 roku Michała Wiśniewskiego i Martę Mandrykiewicz powiązał związek małżeński. Ślub powtórzyli rok później. Tym razem jednak nie było to zwykłe, prywatne wydarzenie...

Ślub kościelny para wzięła 10 grudnia 2003 roku. Bajkowa uroczystość odbyła się w Kirunie, szwedzkiej miejscowości za kołem podbiegunowym. Para młoda siedziała na tronach z lodu, a cała uroczystość była transmitowana przez telewizję TVN. Nagranie ze ślubu państwa Wiśniewskich można do dzisiaj obejrzeć w internecie.

Michał Wiśniewski i Marta Wiśniewska doczekali się dwójki dzieci - urodzonego 24 czerwca 2002 roku Xaviera Michała oraz urodzonej 23 sierpnia 2003 roku Fabienne Marty.

Para bez wątpienia była jedną z pierwszych polskich power couple. Ich małżeństwo tylko pomogło ich sławie. Byli tak popularni, że dostali nawet... własne reality show. „Jestem jaki jestem” pokazywało życie prywatne Wiśniewskich i było emitowane w telewizji TVN w latach 2003-2004. W programie nie brakowało awantur i ostrych słów, jednak jak wyznała Mandaryna lata później, nie żałue niczego, ponieważ show pomogło nabrać tempa jej karierze.

18 kwietnia 2006 roku Michał Wiśniewski i Mandaryna rozwiedli się. Dziś swoje relacje określają jako poprawne i jak mówią, mogą do siebie swobodnie dzwonić, by porozmawiać o dzieciach. Łączą ich jednak nie tylko więzy rodzinne. Ostatnio Mandaryna powróciła do Ich Troje jako choreografka zespołu.

