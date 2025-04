Być młodym i bogatym? Dla wielu to niemożliwe. A wystarczy talent, konkesje lub po prostu szczęście. Przedstawiamy wam galerię gwiazd, które nie przekroczyły jeszcze 30 roku życia, a na ich kontach figurują niebotyczne sumy.

Młodzi milionerzy: bogacze przed 30-tką

W naszym zestawieniu pojawiły się najgorętsze, dobrze znane nazwiska show-biznesu, których wartość rynkowa jest wyceniana przez amerykański magazyn online The Richest. Justin Bieber, Kylie Jenner czy Rihanna to żadne zaskoczenia - nawet nie mając dostępu do ich wyciągów z kont wiadome jest, że te gwiazdy nie muszą martwić się o swoje "emerytury". Jest jednak kilka zaskoczeń zwłaszcza, że nie wszyscy młodzi milionerzy szastają pieniędzmi. W gronie bogaczy przed 30-tką jest m.in. Robert Pattinson czy Kate Upton, którzy nie przywykli do splendoru i wciąż jeżdżą starymi autami czy używają niedotykowych telefonów komórkowych.

Sprawdź, które gwiazdy dorobiły się fortuny przed 30-tką!

