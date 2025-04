Wczorajsze wręczenie nagród Blog roku to wydarzenie, którego dziennikarze i celebryci nie mogą pominąć w swoim kalendarzu. Zwłaszcza, że w jury zasiadały znane osobistości teatru, telewizji i prozy.

Blog roku 2014 - zasady

By zwyciężyć w plebiscycie, trzeba przekonać do siebie pokaźnych rozmiarów jury. Każdy z jurorów specjalizuje się w innej kategorii. W składzie oceniających specjalistów znaleźli się m.in. Joanna Bator, Maja Sablewska, Edyta Jungowska, Michał Piróg, Karol Okrasa, Martyna Wojciechowska czy Dorota Gardias. Prowadzisz bloga? To ważne, by określić tematykę swojej pracy - lifestyle, podróże, a może kulinaria? Warto pamiętać, by zgłosić się do konkursu - to może być początek obiecującej współpracy, a nawet kariery. Ponowne poszukiwania talentow już wkrótce.

Kto się pojawił na imprezie Blog roku?

Skoro w składzie jury zasiadły same znane gwiazdy, to nic dziwnego, że na uroczystym wręczeniu nagród (Fiat 500, wycieczka zagrancizna o wartości 6000 zł, voucher na zakup biżuterii, warsztaty) nie mogło ich zabraknąć. Maja Sablewska nie zrezygnowała z ulubionego elementu garderoby, a Martyna Wojciechowska zdecydowała się na bardzo skromny look. Kto przykuwał wzrok? Naszym zdaniem była to Natalia Siwiec - zobaczcie, jak pozowała fotoreporterom.

