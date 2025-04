4 z 4

Blake Lively i Ryan Reynolds

Para uchodzi za jedną z najpiękniejszych hollywoodzkich małżeństw. Mają dwójkę dzieci.

Blake Lively nie jest jedyną gwiazdą, która oszpeciła się do roli filmowej. Margot Robbie, Charlize Theron, Vanessa Hudgens również przeszły poważne metamorfozy, przygotowując się do nowych produkcji. Ale można pójść o krok dalej - niektóre gwiazdy ryzykowały zdrowiem, by zagrać swoją postać doskonale.

Gwiazdy, które ekstremalnie poświęciły się dla roli