Ryan Reynolds i Blake Lively 2 temu po raz pierwszy zostali rodzicami małej James. Pod koniec września 2016 roku na świat przyszła druga córka pary, do dziś nie wiadomo jednak, jak ma na imię.

Bardzo smutne wieści dla fanów Blake Lively i Ryana Reynoldsa

Co ciekawe, obydwie córki towarzyszyły aktorowi podczas grudniowej gali odsłonięcia jego gwiazdy na Hollywood Walk of Fame. Serca fotoreporterów skradła starsza córka pary, James, która biegała wokół rodziców, stroiła miny i udawała, że śpiewa do mikrofonu. Zdecydowanie będzie gwiazdą.

Dziennikarze i zebrani goście nie mogli oprzeć się, by nie robić małej fotek - a ona, z każdym kolejnym zdjęciem, cieszyła się z zainteresowania coraz bardziej.

Druga córka pary nie była zbytnio zaaferowana zamieszaniem - wolała skryć się w ramionach rodziców, co również rozczulało gości. Trudno się dziwić.

Para zdecydowała się po raz pierwszy pokazać córki światu. Jak wiecie, zwlekali dość długo z podaniem informacji o imieniu córeczki #1, a córka #2 wciąż dla mediów jest bezimienna.

