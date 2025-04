Muzyczna gala Billboard Music Awards dobiegła końca. Niekwestionowaną zwyciężczynią i triumfatorką jest Taylor Swift, która zgarnęła aż 8 statuetek!

O ile Taylor Swift doczekała się owacji na stojąco i burzy oklasków, o tyle Kanye West, który wystąpił ze swoim najnwoszym kawałkiem "All Day" na scenie, został... wygwiazdany. "Jest tragiczny" - komentowali słuchacze i widzowie. Na Billboard Music Awards pojawiła się także Britney Spears ze swoim ukochanym, Charlie Ebersolem - w tym roku do rozgłośni radiowych trafił kawałek "Pretty Girls", który Spears współtworzyła z Iggy Azaleą. Huczna impreza to wspólny debiut artystek: po raz pierwszy wystąpiły jako duet i wykonały nowy utwór live.

Szokujące kreacje na Billboard Music Awards

Jak to bywa podczas branżowych spendów, nie zabrakło atrakcji w postaci ekstrawaganckich sukni.

Co prawda nie jesteśmy modową wyrocznią, ale na pierwszy rzut oka spostrzeżecie, że kilka gwiazd muzycznej sceny nieco przesadziło: kreacja Rity Ory czy Britney Spears prezentowały się mało efektownie. Natomiast Jennifer Lopez odkryła, po raz kolejny, tak samo jak na Gali MET, swoje liczne atuty. Zobaczcie!

