Gala Met to najbardziej prestiżowe wydarzenie modowe organizowane przez redaktor naczelną amerykańskiego magazynu Vogue. To święto mody, znajdujące się na szczycie eventów branżowych. W tym roku spektakularne suknie zaprezentowały Rihanna, Beyonce, Kim Kardashian czy Amal Clooney.

Reklama

Met Gala 2015: modowy raj

Gala MET 2015 odbyła się pod hasłem "China: Through The Looking Glass". Gwiazdy w wyborze kreacji inspirowały się zatem kulturą Dalekiego Wschodu. Impreza organizowana przez Annę Wintour odbyła się w Metropolitan Museum of Art, na które miał zostać przeznaczony dochód z biletów. Tak! Met Gala 2015 to wydarzenie biletowane, a cena wejściówki przekroczyła nawet 25 tys. dolarów. Na gwiazdy czekały różne atrakcje: oprócz słynnego przemarszu po czerwonym dywanie, piękni i bogaci zostali zaproszeni na kolację, a także na wystawę niezwykłych kostiumów. Choć i sami potrafili zaskoczyć modowymi wyborami: niektóre gwiazdy zdecydowały się raczej przebrać, aniżeli ubrać.

Sprawdź, które gwiazdy założyły prześwitujące suknie

Gala Met 2015: NIE wszystkie chwyty dozwolone

W zeszłym roku królował trend na robienie sobie selfie podczas słynnego modowego balu. W tym roku zapanowała zasada mówiąca o bezwzględnym zakazie rozpowszechniania zdjęć z tego wydarzenia na portalach społecznościowych. Amnestia nie objęła nikogo. Na nowojorskim balu pojawiło się ponad 200 fotografów, dziennikarzy i reporterów. Celem ich obecności nie było jedynie uwiecznienie przechadzających się po czerwonym dywanie gorących par Hollywood i Nowego Jorku. Wszyscy kręcili filmy i robili zdjęcia, które zostaną później wykorzystane w specjalnym filmie dokumentalnym o Gali Met.

Reklama

Więcej:

Niemal NAGIE Beyonce, Kardashian i Lopez na gali

Top modelki na pokazie marki La Mania

Rihanna w sukni z bardzo długim trenem